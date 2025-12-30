Haberler

Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu!

Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 30 gol attı, bunlardan 7'si maçların ilk 15 dakikasında geldi. Ancak, 76-90. dakikalar arasında en çok golü yedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında attığı 30 golün 7'sini müsabakaların ilk 15 dakikalarında kaydetti. Rakiplerinin 22 golüne engel olamayan siyah-beyazlıların en çok gol yediği zaman dilimi ise 76-90. dakikalar arası olarak dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, rakip fileleri 30 kez sarsarken, ağlarında da 22 gole engel olamadı. Kartal, ligde bulduğu 30 golün 7'sini mücadelelerin 1-15. dakikaları arasında kaydetti. Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer aldı.

16-30. dakikalar arasında 6 kez fileleri sarsan Beşiktaşlı futbolcular, 31-45. dakikalarda 4 ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında da 1 defa ağları havalandırdı.

46-60. ve 90 dakikanın uzatmalarında 3'er kez gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 61-75. dakikalar arasında 5, 76-90. dakika arası da 1 gol attı.

En çok golü 76-90. dakikalar arasında yedi

Beşiktaş'ın yediği gollerin dakika dağılımına bakıldığında ise maçların sonlarına doğru skorun korunamadığı dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 76-90. dakikalar arasında tam 6 kez rakiplerine gol izni verdi. 61-75. dakika arası da 4 gol yiyen Kara Kartal, 16-30. ve 46-60. dakika aralıklarında da topu 3'er defa ağlarında gördü.

Beşiktaş'ın, 1-15., 31-45. ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında ise 2'şer kez fileleri sarsıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı