Beşiktaş'ın St. Patrick's Maçının Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş'ın St. Patrick's Maçının Hakemi Belli Oldu
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak. Müsabakayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's ile oynayacağı karşılaşmayı, David Smajc yönetecek.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 7 Apustos Perşembe günü Tallaght Stadyumu'nda oynanacak eşleşmenin ilk maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mihael Antic olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Asmir Sagrkovic, Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Denis Sabanagic görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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