Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk Maçını İspanyol Hakem Yönetecek

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk Maçını İspanyol Hakem Yönetecek
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz'da karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. UEFA bu karşılaşmanın hakemlerini açıkladı. Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

Valentin Gomez; Video Yardımcı Hakem (VAR), Juan Luis Pulido Santana ise AVAR'da görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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