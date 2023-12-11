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Beşiktaş'ın santrforu Aboubakar beklentilerin altında kaldı

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Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemiyor. Ligde sadece 4 gol atan Aboubakar, takımının düşük gol sayısının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, haftayı 26 puanla beşinci sırada tamamladı. 40 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, attığı 22 golle de ligde ilk 10'da yer alan takımlar arasında en düşük gol sayısına sahip üçüncü ekip konumunda bulunuyor.

Bunun en önemli sebebi de siyah-beyazlıların santrforlarından beklediği verimi alamaması. Ligde geride kalan 15 müsabakanın 12'sinde görev alan Aboubakar'ın 4, Cenk Tosun'un ise 3 golü var. Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ve Beşiktaş'ta 3.5 sezonu geride bırakan Vincent Aboubakar'ın, 2023-2024 sezonunda istenilen performansı sergileyememesi camiada hayal kırıklığı yaşattı.

İlk sezonuna benzer performans

2016-2017 sezonunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, o sezon ligde ilk 15 maçın 13'ünde top koşturmuş ve 2 gollük katkı vermişti. Aboubakar, sezonu ise 27 karşılaşmada 12 gol, 4 asistlik performansla kapadı.

2020-2021 sezonunda ilk maçına 3. haftada çıkan ve ilk 5 müsabakasında rakip ağları sadece 1 kez sarsabilen Kamerunlu futbolcu, sonraki 5 haftada üst üste goller atmış ve 15 haftada sahada olduğu 11 karşılaşmada 8 gol, 1 asistle oynamıştı.

Aboubakar, söz konusu sezonu 26 mücadelede 15 gol, 5 asistle tamamladı.

2022-2023'ün devre arasında bir kez Beşiktaş'a imza atan Vincent Aboubakar, 18 maçı 16'sında sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayla 13 gol, 2 asiste ulaştı.

Ligde 2 aydır gole hasret

Bu sezon Süper Lig'de son golünü 8. haftada, 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbulspor'a atan tecrübeli futbolcu, 2 ayı aşkın süredir gol sevinci yaşayamıyor. Sezonun ilk 4 maçını boş geçen Vincent Aboubakar, 15 haftanın 12'sinde 859 dakika süre aldı ve siyah-beyazlı ekibe 4 gol, 1 asistlik katkı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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