Rüya gerçek oluyor! Milli futbolcunun Beşiktaş'a imza atması an meselesi

Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlıların, milli futbolcuyu 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla renklerine bağlayacağı ve transferin 2-3 gün içinde resmiyet kazanacağı öne sürüldü.

Süper Lig'de çıkışa geçerek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak üzere.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için Sassuolo ile anlaşmanın eşiğinde. Siyah-beyazlılar, 500 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralayacağı milli futbolcuyu, 3.5 milyon euroya satın alma hakkına sahip olacak.

KAAN AYHAN'IN KARNESİ

2020'de Düsseldorf'tan 2.5 milyon euroya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan bu sezon Serie A'da çıktığı 10 maçta 542 dakika süre aldı. Milli futbolcu, İtalya Kupası'nda ise oynadığı tek maçta golünü atmıştı.