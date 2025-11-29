Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'ında Adale Gerilmesi

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Futbol A takımımızın 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.