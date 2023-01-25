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Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan

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Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan

yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti.

yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti. Uzun, konuyla ilgili olarak, " Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" ifadelerini kullandı.


- Beşiktaş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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