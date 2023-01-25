Beşiktaş'ın maestrosu Salih Uçan Spor Haberleri yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti. yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti. Uzun, konuyla ilgili olarak, " Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" ifadelerini kullandı. - Beşiktaş Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Ceyhun Kazancı Başakşehir Salih Uçan Beşiktaş Spor Haberler

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