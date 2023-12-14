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Beşiktaş'ın Lugano maçı kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında oynanacak Lugano-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Beşiktaş'ın maç kadrosunda Ersin Destanoğlu, Cenk Tosun ve diğer önemli isimler yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında İsviçre'de oynanacak Lugano- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Stat: Letzigrund

Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

Lugano : Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Celar, Cimignani

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Emrecan Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun

Kaynak: AA / Spor

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