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Beşiktaş'ın Lugano maçı kadrosu belli oldu

14 Aralık 2023 22:09 Güncelleme: 22:10 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında oynanacak Lugano-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Beşiktaş'ın maç kadrosunda Ersin Destanoğlu, Cenk Tosun ve diğer önemli isimler yer alıyor.