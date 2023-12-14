Beşiktaş'ın Lugano maçı kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında oynanacak Lugano-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Beşiktaş'ın maç kadrosunda Ersin Destanoğlu, Cenk Tosun ve diğer önemli isimler yer alıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında İsviçre'de oynanacak Lugano- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Stat: Letzigrund
Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka
Lugano : Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Celar, Cimignani
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Emrecan Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun