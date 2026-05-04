Haberler

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Konyaspor

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Konyaspor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın evinde Konyaspor ile mücadele edecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek finale kalmanın hesaplarını yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, yarın saat 20.30'da sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

Siyah-beyazlılar, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakarak finale kalmak istiyor.

Kupada 9. randevu

Siyah-beyazlılar ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 9. kez rakip olacak. İki takım bu müsabakalarda 3'er galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Kartal'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

Beşiktaş 12. kez kupayı kazanmak istiyor

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 defa zafere ulaştı. Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmaktan başka bir ihtimal düşünmüyor.

İki eksik

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Kara Kartal'da 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, yarın sahada olamayacak. Ligde geride kalan haftada oynanan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrı sebebiyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir

Hemen hemen her evde bulunuyor, kalıcı hasara yol açıyor
Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay