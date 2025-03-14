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Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu
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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Sakat oyuncular nedeniyle bazı futbolcular kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş, yarın 20.30'da Konya Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson'un yanı sıra Elan Ricardo kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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