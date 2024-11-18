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Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim vaatlerinde "Beşiktaş App" projesi hayata geçiyor. 20 Kasım Çarşamba günü lansmanı yapılacak ve 1 milyon TL maliyeti olan projenin siyah-beyazlılara 25 milyon dolar (865 milyon TL) kazandırması bekleniyor.

Beşiktaş, başkan Hasan Arat'ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Beşiktaş App" projesini hayata geçiriyor. Siyah-beyazlı kulübe önemli bir gelir kaynağı yaratacak projenin lansmanı 20 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

25 MİLYON DOLAR KAZANDIRACAK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni dijital ağından kulübün 25 milyon dolar (865 milyon TL) gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın maliyeti ise sadece 1 milyon TL. 25 milyon doların Beşiktaş'ın kasasına girmesi halinde siyah-beyazlı kulüp mali açıdan rahatlamış olacak.

TANITIMINI IMMOBILE YAPACAK

Dijtal App'te Kartal Yuvası için mobil versiyonu da yer alacak. Özel tasarlanmış kartların da tanıtımı yapılacak. Siyah-beyazlı kulüp, "Süper APP" videosunda Ciro Immobile ile tanıtım yapacak. İtalyan forvetin yeni uygulamanın videosunda "Ben Ciro Immobile, Beşiktaş, geliyor mobile" ifadeleri yer aldı.

Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

Kuş takımı taraftarı: "Koyduğumun yapısı var kanzi yoksa bilirsin GS bizim karşımızda küçücüktür kanzi" Bu palavrayı yersen tabi ;) HAHAHAHA

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