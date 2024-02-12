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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor

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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi. Yıldız futbolcunun ne karar vereceği ise merak konusu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinden sonra kadro dışı bıraktığı 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy teklif yaptı.

TEKLİF YAPILDI

Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. Aboubakar'ın ise kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Eclipse Moon34:

Bu daha kabilesine dönmedimi para için her şeyi yapar bu defolsun

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