Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı
Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz haftanın ardından Başakşehir karşında da ağları havalandırarak, ikinci maçında ikinci golünü kaydetti.
- Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi.
- Beşiktaş'ın Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 maçta da gol attı.
- Hyeon-Gyu Oh, Başakşehir maçında 86. dakikada oyundan alındı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kaydettiği Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz hafta oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
86. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
Mücadeleye 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 86. dakikada yerini 90+7'de galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.