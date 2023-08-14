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Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Mete Kalkavan oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak. Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a Mustafa Öğretmenoğlu ve Mehmet Emin Tuğral AVAR olarak eşlik edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a Mustafa Öğretmenoğlu ve Mehmet Emin Tuğral AVAR olarak eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Mete Kalkavan Beşiktaş Spor Haberler

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