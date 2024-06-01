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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Tarkan Ser, Fransa'dan takım satın alıyor

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Tarkan Ser, Fransa'nın FC Rouen takımı ile Kuşadasıspor'u satın almak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Tarkan Ser, Fransa'nın FC Rouen takımı ile Kuşadasıspor'u satın almak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'a yöneticilik yaptığı dönemde yurt dışından gelen tüm oyuncuları özel uçağı ile bedelsiz getirerek dikkatleri çeken Tarkan Ser, önceki gün FC Rouen Başkanı Charles Maarek'e resmi bir satın alma teklifi sundu. FC Rouen'u satın almak için 5 milyon euro yatırım yapmaya hazır olan Tarkan Ser'in teklifini inceleyen mevcut çoğunluk hissedarı Charles Maarek'in önümüzdeki günlerde bir karar vereceği açıklandı. Bu arada memleketi ve doğduğu Kuşadasıspor'u da mercek altına aldıklarını belirten Tarkan Ser, siyah-beyaz renklere sahip olan Kuşadasıspor'u eski günlerine döndürmek için önemli bir proje hazırladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Fransa Tarkan Spor Haberler

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