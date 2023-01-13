Beşiktaş'ın eski yıldızından bomba Aboubakar yorumu: Gelirse yüzde 80 şampiyon olurlar

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, ismi yeniden siyah-beyazlılarla anılan Aboubakar için açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi halinde yüzde 80 şampiyonluk yaşayacağına değinen eski futbolcu, "Eğer Aboubakar gelirse, çok iddialı konuşmayayım ama yine de Beşiktaş yüzde 80 şampiyon olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş forması altında uzun yıllar mücadele eden ve 100. yılda yaşanan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Ahmet Dursun, siyah-beyazlı takımın bu sezonki performansını değerlendirdi. Hollandalı golcü Wout Weghorst'tan daha iyisinin geleceğine inandığını da söyleyen Dursun, "Eğer Aboubakar gelirse, çok iddialı konuşmayayım ama yine de Beşiktaş yüzde 80 şampiyon olur diye düşünüyorum" açıklamalarını yaptı.

"100 KİŞİYE SORSANIZ 98'İ ABOUBAKAR DER"

Weghorst ile Aboubakar arasında tercih yapması durumunda Aboubakar'ı seçen Ahmet Dursun, "Burada 100 kişiye sorsanız herhalde 98'i Aboubakar der. Ben de doğal olarak Aboubakar diyorum. Weghorst'un belki gol katkısı olmuş olabilir ama kesinlikle bana göre Beşiktaş'ın santrforu değildi. Gomez gelmiş, Aboubakar gelmiş bu takıma. Kötü bir isim demiyorum ama beklediğimizin altında bir isimdi. Normal bir performans gösterdiğini düşünüyorum. İnşallah Aboubakar gelir, temennimiz o. Bazen bir oyuncu bir takımda çok şey değiştirebilir. Aboubakar da bu oyuncuların başında geliyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"GALATASARAY'DA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI"

Siyah-beyazlıların gidişatını da değerlendiren Dursun, "Takım bir ara Valerien Ismael'le kötü başlayıp sonra güzel bir seri yakalamıştı. Beşiktaş'ta hoca olmak kolay değil. Güçsüz şekilde gelince bu daha da zor. Valerien'i küçümsemek için söylemiyorum bunu. Çok ciddi bir kariyeri olmadığı için fazla şansı yoktu. Ben hatta sezon başında başka bir hocayla anlaşılır diye düşünmüştüm ama olmadı. Bence yapılan hata oradaydı. Şimdi Şenol hoca geldi ve inançlar, umutlar fazlalaştı. Tabii ki o da tam olarak takımı oturtamadı. Zaten takımı da o kurmadı. İstediği transferler vardır mutlaka. Onlar nasıl değerlendirilecek göreceğiz. Ama Galatasaray da kötü başlamıştı ancak şu anda çok iyi durumda." ifadelerini kullandı.