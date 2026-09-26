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Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Metin Keçeli 77 yaşında hayatını kaybetti

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Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti. Kulüp başsağlığı dilerken, Keçeli'nin Süleyman Seba döneminde asbaşkan, Yıldırım Demirören yönetiminde 2010-2012 arasında ikinci başkanlık yaptığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Keçeli, 77 yaşında vefat etti.

Kulübün açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz ve divan kurulu üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Keçeli, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba döneminde asbaşkan, Yıldırım Demirören yönetiminde ise 2010-2012 yılları arasında ikinci başkan görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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