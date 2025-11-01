Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında, "U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.