Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Beşiktaş'ın U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti. Beşiktaş Kulübü, taziye mesajı yayınladı.

BEŞİKTAŞ'ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında, "U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
