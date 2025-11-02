Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

HASAN ARAT İHRAÇ EDİLDİ

Siyah beyazlı kulübün bir önceki başkanı Hasan Arat, toplantıda şok yaşadı.Haziran 2025-31 Mayıs 2026 bütçesinin oylanacağı kongrede eski başkanlardan Hasan Arat hakkında verilen 1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı da oylandı. Oylama işleminin tamamlanmasının ardından Hasan Arat, oy çokluğuyla Beşiktaş'tan 1 yıl süreyle ihraç edildi.

1 YIL SÜREYLE KULÜPTEN UZAKLAŞTIRILDI

Eski başkan Hasan Arat 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Divan Kurulu'nda, eski divan başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşadığı fiziki müdahaleye varan kavgadan sonra, disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin Kurulu'nun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşındı. Kongrede yapılan oylama sonrası Hasan Arat 1 yıl süreyle kulüpten uzaklaştırıldı.