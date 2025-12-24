Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi derbide 2-1 yenen Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Vaclav Cerny, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Çek futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Derbiyi kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Cerny, "Çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir maçı kazandık. Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Mücadelede 2 gol attığı hatırlatılan 28 yaşındaki futbolcu, "İki gol attığım için mutluyum ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda takım olarak hedefleri sorulan Cerny, şu yanıtı verdi:

"Bunu konuşmak için şu an henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız."

Cerny, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla da sarı-lacivertli ekibe 2 gol attığının hatırlatılması üzerine, "İki maçta 4 gole ulaşmış olmak iyi ama daha önemli olan da takıma yardımcı olmak." dedi.