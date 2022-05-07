Beşiktaş'ın derbi kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcuların yokluğu dikkat çekti
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, Francisco Montero ve Domagoj Vida kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda zorlu derbi öncesinde kamp kadrosu belli oldu.
VIDA, DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ın kadrosunda cezalı Valentin Rosier ile Francisco Montero, Domagoj Vida, sakatlığı bulunan Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
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