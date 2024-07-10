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Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

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Beşiktaş, Ciro Immobile'nin bonservisi için kulübü Lazio'ya 2-3 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Görüşmelerini sürdüren iki kulüp anlaşmaya çok yakın. İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmesi tecrübeli golcü siyah-beyazlılara imza atacak. 2 senelik kontrata "evet" diyen Immobile ise yıllık 6 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin transferi için girişimlerine hız verdi. İtalyan golcüyü bedavaya almak isteyen siyah-beyazlılar, Lazio'ya yeni bir teklif yaptı.

2-3 MİLYON EURO BONSERVİS

Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, Immobile'yi bonservissiz bırakmak istemeyen Lazio'ya 2-3 milyon euro civarında bir teklifte bulundu.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmesi durumunda Immobile'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşecek. İki ekibin arasında temasların devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

IMMOBILE'NIN MAAŞI

34 yaşındaki Immobile, Beşiktaş ve Lazio'nun anlaşması durumunda ise Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak. İtalyan golcü, siyah-beyazlılardan senelik 6 milyon euro kazanacak. Beşiktaş'ın Immobile transferinde kısa süre içerisinde sonuç alması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ciro Immobile Beşiktaş Lazio Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Jon snow:

Haydi Galatasaray tam zamanı:))

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Erdem Keleşoğlu:

Bjk napıyor kendini batiracak oyunculara para vermese de maaşlarını yüksek tutuyor

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Hanifi Gökhan Özdemir:

Onana 4 bonservis 2 eoru maaş 3 yıllık 10 milyon verdik batmadıysak bundada batmayız rahat ol kral

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