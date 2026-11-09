Beşiktaş'ın bu sezonki 5 yenilgisinin tamamı deplasmanlarda geldi

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Beşiktaş, eylül ayında verilen milli aranın ardından kasım ayındaki milli araya kadar geçen yaklaşık 50 günlük süreçte, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezona üst üste aldığı iyi sonuçlarla başlayan Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana Süper Lig'de şampiyonluğa ve Avrupa kupalarında da başarıya hasret kalan taraftarını umutlandırdı.

Sezon başından itibaren iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmayan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise tam tersi bir performans ortaya koydu.

5 mağlubiyet de deplasmanda

Bu sezon oynadığı 20 maçta 5 kez mağlup olan Beşiktaş, söz konusu yenilgilerin hepsini dış sahada yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda konuk olduğu Litvanya takımı Kauno Zalgiris'e 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Kartal, son olarak da Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya'da Celtic'e 3-2'lik skorla kaybetti.

İki milli ara arasında tek dış saha galibiyeti

Eylül ayındaki milli araya Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı mağlubiyetle giren Kara Kartal, aranın ardından ilk deplasman sınavını UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşısında verdi. Almanya'da rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından ligde Trabzonspor'a konuk oldu. Ancak bordo-mavililer karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, deplasmandaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Ligdeki bir sonraki deplasman maçında Kasımpaşa ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kaybının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanına çıkan Beşiktaş, burada da benzer bir senaryo yaşadı. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan Kara Kartal, sahadan mağlubiyetle ayrılarak deplasmanlardaki kötü gidişatına son veremedi.

İstanbul'da farklı bir Beşiktaş

Beşiktaş'ın bu sezon iç saha ve deplasman performansı adeta siyah ile beyaz kadar farklılık gösteriyor. Deplasmanda puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar, İstanbul'da ise rakiplerine geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 11 maçta yalnızca 1 beraberlik yaşarken, diğer 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında Midtjylland ve Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Olimpik Marsilya'yı ise 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Crystal Palace karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de de başarılı iç saha performansını sürdüren siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor'u 2-1, Başakşehir'i 2-0 ve son olarak Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek Dolmabahçe'de rakiplerine geçit vermedi.

İçeride 6, dışarıda 15 gol yedi

Beşiktaş'ın iç saha ve deplasman performansı arasında gol istatistiklerine bakıldığında da ciddi bir fark gözüküyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 17 gol kaydederken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Deplasmanda ise aynı sayıda maça çıkan Kartal, rakip fileleri 6 kez havalandırıp, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Toplam 10 karşılaşmada mücadele eden Beşiktaş, iç sahada oynadığı maçlarda 11 gol atıp yalnızca 3 gol yedi. Dışarıda da 8 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı