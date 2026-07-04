Beşiktaş'ın borcu 26 milyar 263 milyon lira

Beşiktaş Kulübü'nün net borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nde 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcu açıklandı. Şentürk, siyah-beyazlıların 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira borcu olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı