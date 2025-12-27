Beşiktaş'ın borcu 22 milyar TL' yi aştı

-Toplam borç 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ın 2025 Yılı Olağan Toplantısı Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda, ilk olarak Divan Kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil tarafından faaliyetler değerlendirildi. Ürkmezgil'in ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu kulübün mali durumunu ortaya koydu. Denetleme kurulunun açıkladığı son verilere göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31.08.2025 itibariyle 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL' ye ulaştı.

Divan Kurulu başkan Serdal Adalı'nın konuşmasıyla devam edecek.