Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da, rövanş 30 Temmuz'da oynanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı. Beşiktaş, kura çekimi sonucunda Midtjylland'ın rakibi oldu.
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay