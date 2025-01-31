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Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

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Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçında Beşiktaş, Twente'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maç sonrasında spor yazarı ve yorumcu Ali Ece, Beşiktaş'ın performansını sert bir dille eleştirdi. Sinirden deliye dönen Ece, önünde bulunan kitap ve kağıdı yere fırlattı.

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçına Twente deplasmanında çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan kara kartal, son maçta Hollanda temsilcisine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'den elendi.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Maç sonu Spor yazarı ve yorumcu Ali Ece, 1-0'lık mağlubiyet sonrası Beşiktaş'a adeta Ateş püskürdü. VOLE YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ece, sinirden önünde bulunan kitap ve kağıdı yere fırlattı.

İşte o sözlerden bazıları;

"İki solak stoperi aynı anda oynatmak, Beşiktaş tarihinde görmediğim bir şey. Başka takımların tarihinde de görmedim. Bu, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saçmalık. Takımda kanat forvet yok, bu nasıl bir kadro? Mario giriyor, merkezde oynatmamız gerekirken, sola atıyorlar. Tüm sezon merkezde en etkili oynayan oyuncuyu sola gönderiyorsunuz"

"Kanat forvet alınsın. Muçi adamı geçemiyormuş, kanat forvet değil. Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar. Transferin bitmesine az kaldı. Bu hafta BAY geçilecek. 15 maç, iki solak stoper ve 2 sıfır kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi. Yüzde 33.3'lük galibiyet yüzdesi. 1-0 yenik duruma düşüyorsun, hiç bir şey üretemiyorsun. Yeter be kardeşim ya!"

"Futbol bu kadar zor bir oyun değil. Bu kadar saçma sapan bir kadro kurulmaz. Ne savunma yapabiliyorsun, ne top çıkartabiliyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Allah kahretsin artık."

Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

Bu ne kepazelik ya hastaysan çıkma kardeşim o ekrana. Git tımarhaneye tedavi ol kamera önünde toplumun karşısına çıkıyorsun pijamayla oturma odanda değilsin bi edebiniz olsun bi terbiyeniz olsun bu ne terbiyesizlik böyle.

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Haber YorumlarıGECELERİN YARGICI:

Adam adammmm

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıJumanji:

Ossuruktan teyyare selam söyle o yare...

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Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Doğru söyleyen, kovulur bizim memlekette. Ne Fenerbahçe, ne De diğer takımlar hiç birisi kalıbının takımı değiller. Umarım düzeltirler her şeyi.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHUYSUZ ŞİRİN:

BU BU SPOR YORUMCULARINA HAYRET EDİYORUM. HAYATINDA HİÇ TAKIM ÇALIŞTIRMAMIŞ ADAM , BİR SÜRÜ YORUM YAPIYOR , TEKNİK DİREKTÖRÜ BEGENMİYOR. SENİN BU ANLATTIKLARINI BEŞİKTAŞIN TEKNİK DİREKTÖRÜ BİLMİYOR MU.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

bunların ülkeye ne faydası var ?

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıHabib Öztürk:

Üzüldüm Beşiktaş a Fener bile zor çıktı Zormuş

Yorum Beğen24
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Yok twente yenilerek elenmedi. Maccabi yenildiğinde elenmisti.

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

ligimizin kalitesi bu akşam ortaya çıktı sıfır kondisyon tel tel döküldüler.

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Maalesef kaliteli oyuncular olduğu halde herkesi yerinde oynatmama hastalığının sonucu hüsranla bitiyor işte ben bunu anlayamıyorum.

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