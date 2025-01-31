Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçına Twente deplasmanında çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan kara kartal, son maçta Hollanda temsilcisine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'den elendi.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Maç sonu Spor yazarı ve yorumcu Ali Ece, 1-0'lık mağlubiyet sonrası Beşiktaş'a adeta Ateş püskürdü. VOLE YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ece, sinirden önünde bulunan kitap ve kağıdı yere fırlattı.

İşte o sözlerden bazıları;

"İki solak stoperi aynı anda oynatmak, Beşiktaş tarihinde görmediğim bir şey. Başka takımların tarihinde de görmedim. Bu, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saçmalık. Takımda kanat forvet yok, bu nasıl bir kadro? Mario giriyor, merkezde oynatmamız gerekirken, sola atıyorlar. Tüm sezon merkezde en etkili oynayan oyuncuyu sola gönderiyorsunuz"

"Kanat forvet alınsın. Muçi adamı geçemiyormuş, kanat forvet değil. Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar. Transferin bitmesine az kaldı. Bu hafta BAY geçilecek. 15 maç, iki solak stoper ve 2 sıfır kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi. Yüzde 33.3'lük galibiyet yüzdesi. 1-0 yenik duruma düşüyorsun, hiç bir şey üretemiyorsun. Yeter be kardeşim ya!"

"Futbol bu kadar zor bir oyun değil. Bu kadar saçma sapan bir kadro kurulmaz. Ne savunma yapabiliyorsun, ne top çıkartabiliyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Allah kahretsin artık."