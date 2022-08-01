Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı yıldız sol bek, bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, West Ham United forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli sol bek Arthur Masuaku ile anlaşma sağladı. Oyuncu bu gece saat 00.05'te İstanbul'da olacak. Beşiktaş, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.
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MASUAKU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş, West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaşma sağladı. Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu satın alma opsiyonluk olarak kiraladı. Beşiktaş, oyuncunun maaşını kulübü West Ham United ile paylaşarak ödeyecek. Yıldız oyuncu bu gece 00.05'te İstanbul'a geliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU 2.2 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı 28 yaşındaki oyuncu Masuaku'nun satın alma opsiyonu 2.2 milyon euro. Masuaku, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda toplam 24 maçta görev yaptı.