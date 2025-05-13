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Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain'inde Sağ Diz Yaralanması

Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain'inde Sağ Diz Yaralanması
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Beşiktaş Kulübü, futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in sağ dizinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Olay, Adana Demirspor ile oynanan maçta 11. dakikada meydana geldi.

BEŞİKTAŞ Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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