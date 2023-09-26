Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı. Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler de statü gereği Adana Demirspor kadrosunda yer almadılar.

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımında Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroda yer alamadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başlayacak.