Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba, Dünya Kupası'nda tarihe geçecek

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer buldu. Deneyimli futbolcu böylece turnuvada mücadelede edecek en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.