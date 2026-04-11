Beşiktaş'ın borcu açıklandı

BEŞİKTAŞ'ın 2026 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda, ilk olarak Divan Kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil tarafından faaliyetler değerlendirildi. Ürkmezgil'den sonra kürsüye gelen denetleme kurulu, kulübün mali durumunu ortaya koydu. Denetleme kurulunun açıkladığı son verilere göre Beşiktaş'ın 30 Kasım 2025 itibariyle toplam borcu 24 milyar 660 milyon 808 bin 359 TL.

