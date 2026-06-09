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Beşiktaş ille de Vlahovic diyor

Beşiktaş ille de Vlahovic diyor
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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferini çok istediği Dusan Vlahovic ile ilgili şartları zorlayacak. Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic, şu anda boşta.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, hücum hattının liderliği için eski öğrencisi Dusan Vlahovic'i transfer etmek istiyor.
  • Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesi sona erdi ve 26 yaşındaki futbolcu serbest kaldı.
  • Beşiktaş yönetimi, Vlahovic ve menajerine 3 yıllık resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak siyah-beyazlıların başına geçen İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni sezon için kolları sıvadı.

TEK HEDEF VLAHOVIC

Vincenzo Italiano’nun hücum hattının liderliği için düşündüğü isim, Fiorentina döneminden eski öğrencisi olan dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic. 2021-2022 sezonunda Italiano yönetimindeki Fiorentina formasıyla 45 maçta 29 gol atarak yıldızlaşan 1.90 boyundaki santrfor, aynı yıl 85 milyon euro gibi rekor bir bedelle Juventus'un yolunu tutmuştu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ 

Juventus çatısı altında geçirdiği 4 sezonda 168 resmi karşılaşmaya çıkıp 68 kez fileleri sarsan 26 yaşındaki futbolcunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi sona erdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Vlahovic ile eski hocası Italiano’nun yolları bu kez Beşiktaş'ta kesişebilir.

TÜM ŞARTLAR ZORNALACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen’in bu transfere oldukça sıcak baktığı ve siyah-beyazlı yönetimin Sırp yıldız ile menajerine 3 yıllık resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 23 maça çıkan Vlahovic, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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