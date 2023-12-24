Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 95-71 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek

İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 23, Cave 15, Davis 9, Robinson 13, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 3, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün 3, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3

Beşiktaş : Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Zeynep Can 2, Zümrüt Karahan, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 19-25

Devre: 37-48

3. Periyot: 53-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 95-71 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Servet Tazegül ING Bank Beşiktaş Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title