Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında St. Pölten ile karşı karşıya geldi. NV Arena Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER MİLLİ OYUNCULARDAN

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Semih Kılıçsoy, 53. dakikada Salih Uçan kaydetti.

ABRAHAM KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlıların yeni transferi olan Tammy Abraham, henüz hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ KARŞILAŞMASI

İlk maçında galibiyete uzanan Beşiktaş, sıradaki maçında 16 Temmuz'da Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.