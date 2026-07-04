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İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı'nın transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için genç futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor. Uçağın 23.05'te İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, transfer görüşmelerinin tamamlanması için Fransa 2'nci Lig ekibi Clermont forması giyen İlhan Fakılı'yı İstanbul'a getiriyor.

İlhan Fakılı'nın, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceği bildirilirken genç futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam 23.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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