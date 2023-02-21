Beşiktaş ile yolları ayıran Tyler Boyd, Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Tyler Boyd'un yeni adresi Los Angeles Galaxy oldu. ABD'li futbolcu, dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan MLS ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.