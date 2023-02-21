Beşiktaş ile yolları ayıran Tyler Boyd, Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Tyler Boyd'un yeni adresi Los Angeles Galaxy oldu. ABD'li futbolcu, dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan MLS ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
2019-2020 sezonunda Vitoria Guimaraes'ten transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yarattı. ABD'li futbolcu, siyah-beyazlılarla sözleşmesini feshederek ülkesine döndü.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tyler Boyd'u renklerine bağladı. ABD'li futbolcu, dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA 4 GOL ATTI
Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçta forma giyen Tyler Boyd, bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılara 4 gollük katkı sağladı.
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