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Beşiktaş ile yolları ayıran Tyler Boyd, Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Tyler Boyd'un yeni adresi Los Angeles Galaxy oldu. ABD'li futbolcu, dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan MLS ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonunda Vitoria Guimaraes'ten transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yarattı. ABD'li futbolcu, siyah-beyazlılarla sözleşmesini feshederek ülkesine döndü.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tyler Boyd'u renklerine bağladı. ABD'li futbolcu, dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile yolları ayıran Tyler Boyd, Los Angeles Galaxy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA 4 GOL ATTI

Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçta forma giyen Tyler Boyd, bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılara 4 gollük katkı sağladı.

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