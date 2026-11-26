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Stat: Batum

Hakemler: Morten Krogh, Victor Skytte, Steffen Bramsen (Danimarka)

Beşiktaş : Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Oh

Hapoel Beer-Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic

Sarı kartlar: Dk. 22 Malede (Hapoel Beer-Sheva), Dk. 22 Salih Özcan ( Beşiktaş )

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

3. dakikadaki Hapoel Beer-Sheva atağında savunma arkasına sarkan Abu Rumi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Doğan Alemdar gole izin vermedi. Dönen topu Forson tamamlamak istedi ancak Doğan bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

12. dakikada ceza sahası sol çaprazından Maleda'nın uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, kaleci Doğan Alemdar iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin yakın mesafeden sert şutunda, kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada maç durdu. Tribünlerde çıkan olaylardan dolayı mücadele 40 dakika gecikmeli olarak kaldığı yerden devam etti.

36. dakikada Maleda'nın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Doğan Alemdar çelmeyi başardı.

42. dakikada Forson'un uzak mesafeden yaptığı plase vuruşta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada soldan kullanılan kornerde kaleci Doğan Alemdar, topu yumruklayarak kale önüne gönderdi. Altıpas köşesinde Maleda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Doğan bir kez daha gole izin vermedi.

45+2. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Ouattara, topu penaltı noktası çevresine çevirdi. Gerilerden gelen Ndidi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak, Hapoel Beer-Sheva savunmasındaki Vitor'a çarpınca Hakem Morten Krogh, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı penaltıda kaleci Wolff, sağına uzandı ve meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA