Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş ile Fenerbahçe Arasında Oynanan Son 5 Maçta İlk Golü Atan Takım Galip Gelemedi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçın 4'ünde ilk golü atan takım galip gelemedi. Diğer müsabakada ise gol sesi çıkmadı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 5 derbide ise ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar ile sarı-lacivertlilerin rakip olduğu son 5 mücadelenin 4'ünde ilk golü atan takımlar 3 puana ulaşamadı. Diğer maç da 0-0 berabere sona erdi. 3 kez Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş öne geçti. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk golü, 41. dakikada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia kaydetmişti. 53. dakikada yine Valencia'nın kaçırdığı penaltıyla skoru 2-0 yapma şansını değerlendiremeyen Kanarya, 4-2 mağlup oldu. 2021-2022 sezonu 36. haftasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçta ise ilk gol 6. dakikada Fenerbahçeli Novak'tan geldi. Ancak Kanarya skoru koruyamadı ve siyah-beyazlı ekibin, 31. dakikada Ghezzal'la bulduğu golle mücadele 1-1 sona erdi. Söz konusu sezonun ilk devresinde bu kez Ülker Stadyumu'ndaki derbinin açılış golünde Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in imzası vardı. 14. dakikada Mesut'un golüyle öne geçen sarı-lacivertli takım, sahadan 2-2'lik berabere ayrıldı. 2020-2021 sezonunun 31. haftasında ise Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 41. dakikada Vida'nın golüyle durumu 1-0'a getirdi. Siyah-beyazlılar, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın 89. dakikasında Ozan Tufan'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1'lik skorla bitti. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan mücadele de golsüz eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçın 4'ünde ilk golü atan takım galip gelemedi. Diğer müsabakada ise gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 5 derbide ise ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar ile sarı-lacivertlilerin rakip olduğu son 5 mücadelenin 4'ünde ilk golü atan takımlar 3 puana ulaşamadı. Diğer maç da 0-0 berabere sona erdi.

3 kez Fenerbahçe, 1 kez de Beşiktaş öne geçti

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk golü, 41. dakikada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia kaydetmişti. 53. dakikada yine Valencia'nın kaçırdığı penaltıyla skoru 2-0 yapma şansını değerlendiremeyen Kanarya, 4-2 mağlup oldu.

2021-2022 sezonu 36. haftasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçta ise ilk gol 6. dakikada Fenerbahçeli Novak'tan geldi. Ancak Kanarya skoru koruyamadı ve siyah-beyazlı ekibin, 31. dakikada Ghezzal'la bulduğu golle mücadele 1-1 sona erdi.

Söz konusu sezonun ilk devresinde bu kez Ülker Stadyumu'ndaki derbinin açılış golünde Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in imzası vardı. 14. dakikada Mesut'un golüyle öne geçen sarı-lacivertli takım, sahadan 2-2'lik berabere ayrıldı.

2020-2021 sezonunun 31. haftasında ise Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 41. dakikada Vida'nın golüyle durumu 1-0'a getirdi. Siyah-beyazlılar, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın 89. dakikasında Ozan Tufan'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1'lik skorla bitti.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan mücadele de golsüz eşitlikle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Valencia Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title