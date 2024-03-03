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Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a mağlup oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak iç sahada ilk yenilgisini aldı. Teknik Direktör Fernando Santos yönetimindeki Kartal, evindeki ilk maçında gol yedi.

Beşiktaş, Portekizli teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, bu skorla Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk yenilgisini aldı. Galatasaray maçına kadar ligde ve Türkiye Kupası'nda Tüpraş Stadyumu'nda 6 müsabakaya çıkan Santos idaresindeki Kartal, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Ayrıca söz konusu mücadelelerde gol de yemeyen Beşiktaş, 69 yaşındaki teknik adamla evinde ilk kez bir rakibine gol izni vermiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fernando Santos Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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