Beşiktaş'ı yasa boğan ölüm! Boksör Emre Önceler hayatını kaybetti - Haberler

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Beşiktaş'ı yasa boğan ölüm! Boksör Emre Önceler hayatını kaybetti

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ı yasa boğan ölüm! Boksör Emre Önceler hayatını kaybetti

Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler, hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Beşiktaş kulübü, boks takımı sporcularından Emre Önceler'in hayatını kaybettiği haberiyle yasa boğuldu.

FERİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada,"Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi. Açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Ölüm, Spor, Haberler

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