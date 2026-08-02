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Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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