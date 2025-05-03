Beşiktaş Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı

Beşiktaş Hentbol Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Beykoz Belediyesi'ni 34-23 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Maçın ilk devresini de 19-10 önde kapatan siyah-beyazlılar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluk Beşiktaş'ın oldu. Celal Atik Spor Salonu'nda Beykoz Belediyesi ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar rakibini 34-23 yenmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu. Beşiktaş maçın ilk devresini de 19-10 galip tamamladı. Siyah-beyazlılar maç sonunda kupa mutluluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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