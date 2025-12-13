Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Mihalıççık Belediyespor'u 50-25 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 27-10 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan haftanın açılış müsabakasının ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 27-10 üstün tamamladı. Etkili performansını ikinci devrede de sürdüren ev sahibi ekip, parkeden 50-25 üstün ayrıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor