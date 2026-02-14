Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Beşiktaş Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Slovenya'nın Celje ekibine 39-34 mağlup oldu. Maçta ev sahibi ekip ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı.
Dvorana Zlatorog Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 üstünlükle noktalayan ev sahibi ekip, maçtan da 39-34 galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor