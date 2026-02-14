Haberler

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Slovenya'nın Celje ekibine 39-34 mağlup oldu. Maçta ev sahibi ekip ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı.

Beşiktaş Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Slovenya'nın Celje ekibine 39-34 yenildi.

Dvorana Zlatorog Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 üstünlükle noktalayan ev sahibi ekip, maçtan da 39-34 galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Fenerbahçe'den yeni rekor

Fenerbahçe rekorlara doymuyor
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Nefes kesen maç bitince ortalık karıştı!
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti