Haberler

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Hentbol Takımı, başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini duyurdu. 47 yaşındaki teknik adam, son olarak EHF Şampiyonlar Ligi ekibi Eurofarm Pelister'ı çalıştırdı.

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Ruben Garabaya Arenas'ın getirildiğini duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Hentbol Takımı'mızın başantrenörlük görevine Ruben Garabaya Arenas getirildi. Ruben Garabaya Arenas'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

47 yaşındaki başantrenör, antrenörlük kariyerine 2017-2018 sezonunda BM Logrono La Rioja 19 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Arenas, son olarak 2025-2026 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi takımlarından Eurofarm Pelister'da başantrenörlük görevi yaptı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu başından itibaren 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 kez de Süper Kupa'yı kazanan başantrenör Oliver Roy Camino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral'ı kadrosuna kattı

4 yıllık sözleşme! Süper Lig devi günlerdir beklenen transferi bitirdi
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

Günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden sokağa fırlamış

CHP Sözcüsü Sarı: Mevcut durumda kurultay yapma şansı yok

Kılıçdaroğlu, Özel'in talebine kapıyı tamamen kapattı: Mümkün değil
Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Virüs sınırları aştı, 2 kıta birden alarma geçti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar