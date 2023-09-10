Beşiktaş, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni transfer Eric Bailly de mücadeleye ilk 11'de başladı.

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve babası Yaşar Kaptan Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Müsabakanın ilk yarısını Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in golleriyle 2-0 önde geçen siyah-beyazlılar, sahadan da bu skorla ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly mücadeleye ilk 11'de başladı.