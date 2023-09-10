Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki hazırlık maçında Beşiktaş, 2-0 galip geldi. Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in golleriyle siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Milli maçlar arasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş müsabakaya; Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana, Umut Meraş ve Gedson Fernandes 11'i ile başladı. Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Emirhan Delibaş, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ile Emrecan Bulut ise yedeklerde yer aldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkan Emre Kocadağ, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Murat Kılıç ile Beşiktaş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Bilgihan Cenk Sürmen izledi. - İSTANBUL