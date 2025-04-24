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Beşiktaş, Hatayspor ile 10. Randevuda Puan Arıyor

Beşiktaş, Hatayspor ile 10. Randevuda Puan Arıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor ile 10. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, son 7 resmi maçından sadece 1 galibiyet alırken, Hatayspor için bu karşılaşma kümede kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor ile 10. kez rakip olacak. Geride kalan 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü siyah-beyazlılar, 2'sini de Hatay temsilcisi kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'da saat 20.00'de Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucu topladığı 49 puanla 5. basamakta bulunurken, 4 galibiyet, 7 beraberlik, 19 yenilgiyle 32 puan elde ederek 18. basamakta yeni haftaya giriş yapacak.

Hatay ekibi, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlar alamazsa küme de düşebilir. Hatayspor, bu müsabakadan puan çıkaramazsa sezonun sona ermesine 5 hafta kala son 4 takım arasında ligi bitirmesi netlik kazanacak.

İki takım arasında 10. randevu

Beşiktaş ile Hatayspor, bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Kartal, bu maçlarda biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet elde ederken, Akdeniz ekibi de 2 kez kazandı. 4 mücadelede ise taraflar 1'er puana razı oldu.

Beşiktaş son 7 resmi maçta 1 kez kazandı

Siyah-beyazlı takım, ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kara Kartal, söz konusu süreçte Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken; Gaziantep FK, Konyaspor ve Rams Başakşehir'e ise kaybetti. Kasımpaşa ile Göztepe'yle berabere kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde Göztepe'ye 3-1 yenildi.

Kartal'da 5 eksik

Beşiktaş'ta 5 futbolcu yarın görev alamayacak. Kartal'da sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin de forma giymesi beklenmiyor.

5 futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte 5 futbolcu, Hatayspor mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunmada Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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