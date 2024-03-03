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Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Adana'da oynanan maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 yendi.

Salon: Menderes

Hakemler: Tolga Edis, Ömer Sarı, Fatih Erdoğan

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 9, Sena Işık 12, Betül Kutlu 22, Nuran Tutsak 33, Öykü Taşkın 13

Beşiktaş : Lazic 2, Elif Bayram 2, Hatice Sönmez 22, Melek Uzunoğlu 9, Topuzovic 27, Elif Ülkü 5, Ceyda Conker 10, Ceyda Necmiye Bekar 5, Şevval Sıla Kaplan 4, Zümrüt Karahan 41

1. Periyot: 18-36

Devre: 33-61

3. Periyot: 66-99

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Adana'da oynanan maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş Adana Hatay Spor Güncel Haberler

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